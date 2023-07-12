التعليم: نقل مقر الوزارة بشكل نهائى للعاصمة الإدارية الجديدة 16 يوليو

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها: في هذا الإطار صدرت تعليمات لمديري التعليم الثانوي بمديريات التربية والتعليم ومديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية، بضرورة توجيه أولياء أمور طلاب مرحلة الثانوية العامة الذين يرغبون في استعاضة التابلت للتوجه لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الادارية ، لإنهاء إجراءات استعاضة التابلت.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد .