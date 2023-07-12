بدء التسجيل الإلكترونى لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر السبت المقبل

كتب: لؤى على

أعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدَّقَ على فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل يبدأ السبت القادم الموافق 15 من يوليو الجارى 2023م ولمدة أسبوعين.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن الكليات التي يشترط للقبول فيها أداء اختبار القدرات تشمل كليات: القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي: التربية بنين وبنات بأسيوط، تخصصات: تخصص عام (علمى - أدبى)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية- التربية الخاصة - رياض أطفال، وكليتي: التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي: الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات: رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.