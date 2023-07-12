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التعليم: لم يتحدد موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024 حتى الآن

الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:05 م
التعليم: لم يتحدد موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024 حتى الآن وزارة التعليم
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، وقد تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، مُشددةً على أنه لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى الآن، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 -لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات- بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

التعليم لم يتحدد موعد بدء العام الدراسى الجديد 20232024 حتى الآن

 


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