اليوم السابع
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«الصحة» تعلن إطلاق قافلة علاجية لخدمة أهالي شمال سيناء

الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:10 م
«الصحة» تعلن إطلاق قافلة علاجية لخدمة أهالي شمال سيناء الحملة الرئاسية «100 يوم صحة»
كتب وليد عبد السلام

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ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة» أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلة علاجية، في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، تضم 15 عيادة متنقلة، وتستمر لمدة أسبوعين، بمركز شباب مدينة العريش، لتقديم خدمات الكشف وإجراء الفحوصات، وصرف العلاج بالمجان.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التخصصات المتوفرة في القافلة تشمل (باطنة، أطفال، جراحة، عظام، نساء، جلدية، رمد، أمراض صدرية، أسنان، تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى أشعة بالسونار، ومعمل تحاليل، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، بمشاركة 27 طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، على أن يتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.
 

الصحة

طب السويس

مبادرات الصحة العامة

قافلة علاجية



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