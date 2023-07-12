اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 06:00 م
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وزيرة التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية وتوجه بتيسير إجراءات العودة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 04:33 م
وزيرة التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية وتوجه بتيسير إجراءات العودة عودة الحجاج - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة  التضامن الاجتماعى تفويج حجاج الجمعيات الأهلية وعودتهم إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من تأدية فريضة الحج بالأراضى المقدسة، حيث وجهت بتيسير كافة إجراءات عودة الحجاج.
 
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

 


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