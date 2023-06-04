حصاد الوزارات.. التعليم توقف تحويلات طلاب الثانوية إلا بعد الرجوع للوزارة

كتب ـ محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة: انخفاض الإنفاق الشخصى على الصحة من 62.7 إلى 59.3%