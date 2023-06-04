حصاد الوزارات.. التعليم توقف تحويلات طلاب الثانوية إلا بعد الرجوع للوزارة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة: انخفاض الإنفاق الشخصى على الصحة من 62.7 إلى 59.3%
محطة قطارات صعيد مصر تستعد للافتتاح.. فيديو
الصحة العالمية: دعم الدولة أدى لانخفاض معدل الإنفاق الشخصى على الصحة فى مصر
الجامعات المقرر عقد مقابلة شخصية لخريجيها المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية
التعليم العالى: الإعلان عن منح دراسية مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2023/24
نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس
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