اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. التعليم توقف تحويلات طلاب الثانوية إلا بعد الرجوع للوزارة

الأحد، 04 يونيو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم توقف تحويلات طلاب الثانوية إلا بعد الرجوع للوزارة وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة: انخفاض الإنفاق الشخصى على الصحة من 62.7 إلى 59.3%

محطة قطارات صعيد مصر تستعد للافتتاح.. فيديو
الصحة العالمية: دعم الدولة أدى لانخفاض معدل الإنفاق الشخصى على الصحة فى مصر
الجامعات المقرر عقد مقابلة شخصية لخريجيها المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية

 


التربية والتعليم

تحويلات طلاب الثانوية العامة

وقف تحويلات طلاب الثانوية العامة

التحويل الى إدارات البلينا والمنشاه بسوهاج

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

كبسولة الجيولوجيا.. أبرز الأسئلة المتوقعة لامتحانات الثانوية العامة 2023

الأحد، 04 يونيو 2023 01:30 م

محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 244,5 درجة

الأحد، 04 يونيو 2023 12:28 م

التعليم توجه بوقف تحويلات طلاب الثانوية العامة إلا بعد الرجوع للوزارة

الأحد، 04 يونيو 2023 10:05 ص

تعرف على حالات ينطبق عليها الاعتذار بامتحانات الثانوية العامة في سوهاج

الأحد، 04 يونيو 2023 04:00 ص

"التعليم" تسلم خطابات المراقبين والملاحظين فى امتحانات الثانوية العامة 2023

الأحد، 04 يونيو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة