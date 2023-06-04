اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يصدر قرارا بغلق 20 منشأة طبية لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص

الأحد، 04 يونيو 2023 04:22 م
محافظ الجيزة يصدر قرارا بغلق 20 منشأة طبية لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بغلق 20 منشأة طبية إداريا لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل، وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للعلاج الحر التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة.
 
وجاءت قائمة عناوين المنشآت الطبية التي تقرر غلقها بمحافظة الجيزة:
 
1-مركز طبي - بالشيخ زايد.
 
2-عيادات طبية - بالشيخ زايد.
 
3-عيادات تخصصية - بالشيخ زايد.
 
4-عيادة طبية - بالشيخ زايد.
 
5-معامل للتحاليل الطبية - بالشيخ زايد.
 
6-عيادات تخصصية "أمراض جلدية وتناسلية" - بالشيخ زايد.
 
7-مركز أشعة - بالشيخ زايد.
 
8-بنك دم - بالشيخ زايد.
 
9-عيادات تخصصية - ميدان الحصري - أكتوبر.
 
10-عيادة طبية - بأكتوبر.
 
11-عيادات تخصصية - بأكتوبر.
 
12-عيادات تخصصية - الحي الثاني - أكتوبر.
 
13-عيادة أمراض جلدية - الحي الأول - أكتوبر.
 
14-عيادة أسنان - شارع جمال عبدالناصر - أكتوبر.
 
15-عيادة طبية - الحي الأول - أكتوبر.
 
16-عيادات طبية تخصصية - الحي الثاني - أكتوبر.
 
17-عيادات تخصصية "أسنان" - شارع السنترال - أكتوبر.
 
18-عيادة طبية - الحي الأول - شارع السنترال - أكتوبر.
 
19-عيادة أمراض نفسية وعصبية - الحي الثاني - أكتوبر.
 
20-عيادة نساء وتوليد - شارع العشرين - فيصل - بولاق الدكرور.
 
 
 
 
 
 
 

محافظ الجيزة

الجيزة

مخالفات

غلق منشات طبية

مخالفات طبية

غلق منشاة طبية مخالفة



الموضوعات المتعلقة

"الجيزة" تظهر العين الحمراء للتجار الجشعين.. اللواء أحمد راشد: لا تهاون مع من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن.. وإقامة معارض ثابتة ومتنقلة لضبط أسعار السوق.. وتجهيز أماكن لبيع اللحوم والخضراوات فى أماكن عدة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:30 ص

أحمد راشد يعتمد المخطط الاستراتيجى لـ 9 أحياء بمدينة الجيزة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:24 م

محافظة الجيزة تفتح المدارس لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء.. والقاهرة تتيح دفع جدية التصالح من خلال البنوك لتخفيف الزحام أمام الأحياء.. أحمد راشد يوجه بسرعة إنجاز الخدمة مع التمسك بإجراءات الوقاية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:00 ص

إغلاق حدائق وكورنيش القاهرة والجيزة بسبب كورونا.. جولات للمحافظين لمتابعة التزام الجميع بالإجراءات.. غلق طرق الجبانات ومتاريس بطول الكورنيش وغرامات على لمخالفين.. واللواء أحمد راشد: نحاول الخروج باقل إصابات

الأحد، 24 مايو 2020 03:17 م

أحمد راشد : انتظام ضخ المياه للمناطق المتضررة بمحافظة الجيزة

الخميس، 05 سبتمبر 2019 07:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة