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التعليم العالى: الإعلان عن منح دراسية مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2023/24

الأحد، 04 يونيو 2023 10:59 ص
التعليم العالى: الإعلان عن منح دراسية مقدمة من رومانيا للعام الدراسى 2023/24 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن وزارة الابتكار والسياحة الرومانية عن 40 منحة دراسية للعام الجامعي 2023-2024 للحصول على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.
 
وتشمل المنح التخصصات التالية: (الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والعلوم التقنية، والنفط، والغاز)، وسوف تغطي المنح (الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن)، في حين لا تغطي المنح السنوات التي يخفق فيها الطالب، وسيتم النظر في التخصصات الأخرى وفقاً للمقاعد المتاحة فيها.
 
ولفت الإعلان بأن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في حال عدم إتقانه لها خلال السنة التحضيرية، وأن المنح تغطي جميع البرامج الدراسية مشروط باجتياز امتحان القبول، ويشترط في الدارسين بمنحة الدكتوراه الاتفاق مع منسق علمي، واجتياز امتحان القبول.
 
وأفاد الإعلان بإرسال طلبات الالتحاق بالمنح والمستندات المطلوبة على الإيميل التالي: burse2023@dce.gov.ro،علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2023
ولمزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المنح يمكن الرجوع للرابط
https://embassies.gov.il/bucharest/Relations/Scholarships/Pages/Romanian-scholarships-for-foreign-citizens-for-2023-2024.aspx
علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
 
 

التعليم العالى

منح دراسية

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رومانيا

العلوم الزراعية

النفط



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