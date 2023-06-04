اليوم السابع
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الجامعات المقرر عقد مقابلة شخصية لخريجيها المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية

الأحد، 04 يونيو 2023 11:13 ص
الجامعات المقرر عقد مقابلة شخصية لخريجيها المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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أعلنت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للنيابة الإدارية عن مواعيد المتخلفين من حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022.
 
وجاءت المواعيد كالتالى:
* السبت 3 يونيو الساعة 11 صباحا لخريجى كلية الشرطة.
 
* الأحد 4 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جماعات" القاهرة - عين شمس- حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية".
 
* الاثنين 5 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جامعات" الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس".

الأمانة العامة

للنيابة الإدارية

وظيفة معاون نيابة إدارية

دفعة 2022

وظائف النيابه



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