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محطة قطارات صعيد مصر تستعد للافتتاح.. فيديو

الأحد، 04 يونيو 2023 01:49 م
محطة قطارات صعيد مصر تستعد للافتتاح.. فيديو محطة قطارات صعيد مصر
كتب ـ سيد الخلفاوى

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رصد "اليوم السابع" آخر الاستعدادات لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر بالجيزة، لتكون بداية ونهاية قطارات الصعيد، حيث أكدت وزارة النقل، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ كل الأرصفة، وتركيب القضبان بها، حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا، ومن المقرر أن تبدأ وتنتهى عندها خطوط الصعيد وتعتبر هذه المحطة 3 أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس.
 
 
وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ المحطة على مساحة 57 فدانا بواقع 3 أضعاف محطة رمسيس وموقعها استراتيجي يربطها مع وسائل النقل المختلفة لخدمة جمهور الركاب، ومن المقرر أن تقدم المحطة خدمات مميزة للركاب و تحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة، وهي محطة مكيفة الهواء في كل طوابقها بها خدمة Wi-Fi كما ستشمل على نظام حديث للإطفاء والإنذار .
 
وروعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة صعيد مصر، وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) وموقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركاب.
 
إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164.000 م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2 وحيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً وقد اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة .
 
 
 
 
 

محطة قطارات الصعيد

محطة بشتيل

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد



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