التعليم توجه بوقف تحويلات طلاب الثانوية العامة إلا بعد الرجوع للوزارة

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات بوقف جميع التحويلات بالمرحلة الثانوية وعدم قبول تحويل أي طالب في صفوف النقل للمرحلة الثانوية إلا بعد العرض على لجنة مخصصة ومشكلة من قبل مدير المديرية لفحص هذه التحويلات والموافقة عليها أو رفضها .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي بين المدارس داخل الإدارة أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية أو بين المديريات المختلفة إلا بعد الرجوع للجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة .

جاء ذلك بعد انتهاء إدارة التحقيقات بوزارة التعليم التى كلف بها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن تشكيل لجنة لبحث الشكوى المقدمة في تحويل الطلاب بالصف الثالث الثانوي الى إدارتي المنشاه والبلينا بمحافظة سوهاج فوق الكثافة العددية المقررة لكل منهم.