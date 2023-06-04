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نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس

الأحد، 04 يونيو 2023 10:08 ص
نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 20222023 الدور الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف الثاني الثانوي.
 
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إتاحة النتيجة للطلاب فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس مجانا، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور. وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتحت باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة بالمدارس.
 
ونوهت المديرية على ضرورة أن يقوم ولي الأمر بتقديم طلب التظلم لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة للمادة، وذلك طبقاً للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.
 
 
 
 

موعد اعلان نتيجة اولى ثانوي

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