اليوم السابع
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الجمعة، 02 يونيو 2023 06:31 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: 2.7 مليار جنيه استثمارات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد

الجمعة، 02 يونيو 2023 05:05 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: 2.7 مليار جنيه استثمارات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد الطالب محمد أحمد نبيل أحمد عثمان

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التنمية المحلية: 2.7 مليار جنيه استثمارات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد

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