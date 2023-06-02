حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: 2.7 مليار جنيه استثمارات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التنمية المحلية: 2.7 مليار جنيه استثمارات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد

"محمد" من أوائل الإعدادية بالجيزة: كنت بذاكر 9 ساعات يوميا.. ونفسى أكون زى أحمد زويل