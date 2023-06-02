حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: 2.7 مليار جنيه استثمارات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التنمية المحلية: 2.7 مليار جنيه استثمارات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد
"محمد" من أوائل الإعدادية بالجيزة: كنت بذاكر 9 ساعات يوميا.. ونفسى أكون زى أحمد زويل
التعليم العالى: دعم بقيمة 31 مليون جنيه وتأهيل بعض كليات الجامعات الحكومية للحصول على الاعتماد الدولي
التضامن تعلن تنظيم ملتقى توظيف لتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل
الخشت: 20 مليون جنيه لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى وإمداده بأحدث الأجهزة
الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لشغل وظائف بطريق الندب.. تفاصيل
وزير الأوقاف لـ"أ ش أ": أكثر من مليارين و72 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف فى 11 شهرًا
السكة الحديد تشغل غدا خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا.. تفاصيل
الثانوية الأزهرية 2023.. تعليمات مهمة للطلاب والملاحظين قبل انطلاق الامتحانات غدا
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