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الخشت: 20 مليون جنيه لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى وإمداده بأحدث الأجهزة

الجمعة، 02 يونيو 2023 10:59 ص
الخشت: 20 مليون جنيه لتطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى وإمداده بأحدث الأجهزة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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نجحت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في الحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري بقيمة 20 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذى يأتى ضمن مشروعها الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تطوير المستشفيات الجامعية والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، موضحًا معالم النهوض بمستشفى الفرنساوى والتي تتمثل في إعادة هيكلته وتغطية احتياجاته لرفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى وتطويره على مراحل، وتغطية احتياجات المستشفى من بنية تحتية وأجهزة ومستلزمات طبية وخدمية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة وضعت في وقت سابق خطة شاملة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي على مرحلتين، المرحلة الأولى قصيرة الأجل بهدف رفع كفاءة وحدات ومعامل المستشفى، وحوكمة نظم إدارته المالية والإدارية، والمرحلة الأخرى لتحديث شامل لنظام المستشفى وإحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق وشراء الأجهزة الطبية ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.


التعليم العالى

قصر العينى

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اخبار مصرية

ايمن عاشور

محمد الخشت

قصر العينى الفرنساوي

جامعة القاهرة



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