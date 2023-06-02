وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 8 مساجد منها 7 جديدة ومسجد صيانة وتطويرا

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف 8 مساجد اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023م، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1163 مسجدًا منها 939 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و224 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

1. الكبير – الشبلي - الجمالية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود

3. النور – بشير أغا - الرحمانية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم

5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

7. التوحيد – الفاروقية – بنها أول

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

1. الرشايدة – الحلفاية قبلي – نجع حمادي