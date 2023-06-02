السكة الحديد تشغل غدا خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، غدا السبت، خدمة جديدة، لأهالى شربين وبيلا، حيث سيتم إجراء بعض التعديلات بتشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة و تهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين.. وبيانها كالآتى:

اعتباراً من غدا السبت الموافق 3 / 6 / 2023 يتم إمتداد قطار 809 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) شبرا الخيمة / بيلا إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءاً ويصل شربين الساعة 11:20 مساءاً بنفس تركيبه الحالى ، على أن يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 810 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحاً ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحاً بنفس تركيبه الحالى.

كما تقرر إعتباراً من غدا السبت الموافق 3 / 6 / 2023 اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءاً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساءاً بنفس تركيبه الحالى ، على أن يتم إعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحاً ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً بنفس تركيبه الحالى .

ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات [ 458 – 508 – 803 ] طبقا للجداول المرفقة.