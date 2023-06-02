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تبدأ الأحد المقبل.. ألسن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام

الجمعة، 02 يونيو 2023 05:00 ص
تبدأ الأحد المقبل.. ألسن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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تستعد كلية الألسن بجامعة عين شمس، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى "امتحانات نهاية العام 2023"، التى تنطلق مع بداية شهر يونيو لمختلف الفرق الدراسية.
 
 
وبدأت كلية الألسن بجامعة عين شمس، نشر جداول الامتحانات للفرق الدراسية المختلفة على صفحات الكلية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تنطلق امتحانات الفرصة الأولى 3 يونيو.
 
 
وتبدأ امتحانات الفرقة الثانية 4 يونيو، والفرقة الثالثة 3 يونيو، والفرقة الرابعة 4 يونيو، على أن تعقد أعمال الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية. 
 
 
ووفقا لخطة العام الدراسى، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. 
 
 
 

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