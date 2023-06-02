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الثانوية الأزهرية 2023.. تعليمات مهمة للطلاب والملاحظين قبل انطلاق الامتحانات غدا

الجمعة، 02 يونيو 2023 07:00 ص
الثانوية الأزهرية 2023.. تعليمات مهمة للطلاب والملاحظين قبل انطلاق الامتحانات غدا امتحانات الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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تنطلق غدا السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022-2023، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى مادتى الفقه والحديث.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عدد من التعليمات المهمة للطلاب والملاحظين، وذلك على النحو الآتى:

1- ينبه على الطلاب الالتزام بالإجابة بقلم أزرق جاف فقط، واستخدام القلم الرصاص في الرسومات التوضيحية فقط في المسودة.

2- يقوم ملاحظ اللجنة بالتنبيه على الطلاب بملء بيانات السلبس بصورة كاملة وواضحة وبكل دقة في الأماكن المحددة.

3- ينبه على الطلاب بعد أوراق البوكليت قبل الإجابة، ومطابقتها بالعدد المدون على غلاف البوكليت في امتحان كل مادة.

4- ينبه على الطلاب قبل البدء في كتابة بياناتهم وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة والتأكد من وضوحها وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال غير واضحة أو ناقصة، حيث يصادف وجود بعض الأوراق التى بها لحام من ماكينة الطبع وقد يصادف جزئية من سؤال مشطوفة وغير واضحة. وفي حالة وجود ذلك العيب يتم تغيير كراسة البوكليت قبل البدء في الإجابة وفي حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وإرفاقها مع ورقة الإجابة.

5- على ملاحظى اللجنة عند امتحان مادة الفقه التأكد من مذهب الطالب قبل تسلمه ورقة إجابته، وينبه على الطالب التأكد من أن ورقة الإجابة تخص مذهبه قبل كتابة البيانات، ويتحمل الطالب المسئولية في حالة الإجابة في ورقة تخص مذهب مخالف لمذهبه.

6- مسئولية ملاحظى اللجنة في التعرف على شخصية الطلاب من خلال بطاقات التعارف، ويقوم رئيس اللجنة بتكليف أحد المساعدين دون الثقافي بتولى توزيع بطاقات التعارف على ملاحظى اللجان.

7- يتم التعرف على شخصية الطلاب في هدوء تام حفاظا على تركيز الطلاب وتحت مسئولية ملاحظى اللجنة.


امتحانات الازهر

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية 2023

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