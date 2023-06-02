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الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لشغل وظائف بطريق الندب.. تفاصيل

الجمعة، 02 يونيو 2023 10:57 ص
الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لشغل وظائف بطريق الندب.. تفاصيل المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة بإداراته المختلفة عن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن التقديم عن طريق الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/Z14vUHymCq

وأشار الأعلى للجامعات، إلى أن الشروط العامة للتقدم والقبول بالوظائف إلى أن يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن يكون المتقدم قائما بالعمل فعليا بإحدى الوظائف الحكومية، واستيفاء بيان خالة وظيفية حديث عن شهر مايو أو يونيو 2023 ميلاديا ومعتمدا ومختوما من جهة العمل الأصلية موضحا به " الاسم رباعيا، الرقم القومى، المؤهل الحاصل عليه، المجموعة النوعية التى ينتمى لها، التدرج الوظيفى، تقرير تقويم الأداء الوظيفى عن آخر عامين، الجزاءات الموقعة إن وجد.

ومن بين الشروط أيضاً مؤهل عال مناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها وشهادة قانونية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل وموافقة مبدئية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل الأصلية بالانتداب للعمل بالمجلس الأعلى للجامعات .

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على أنه لا يجوز للمتقدم أن يتقدم لطلب وظيفة أكثر من مرة وإجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي مع اجتياز المقابلات الشخصية للعمل كما يفضل الحاصلون على شهادة التحول الرقمى. 


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