ضياء رشوان: لا نحاسب الحكومة فى الحوار الوطنى وأرجو من النواب تفعيل الرقابة

كتب هشام عبد الجليل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، تعليقاً على مهاجمة النائب أحمد بلال البرلسى لممثل الحكومة فى جلسات الحوار الوطنى: "نحن هنا ليس لمحاسبة الحكومة ولا للآخرين وأن كانت القاعة للحساب فكلنا نستحق الحساب".

وأشار المنسق العام للحوار الوطني خلال مداخلته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمه الصناعه في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، إلى أن حضور الحكومة للجلسات النقاشية تم بالتوافق بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الوزراء الذي رحب بحضور اى من ممثلى الحكومة للجلسات.

وأكد رشوان، أن حضور الحكومة في الجلسات النقاشية للحوار الوطني أمر مهم ، وتابع : " من قواعد الحوار أننا هنا لسنا جهه رقابية".

وطالب الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أعضاء مجلس النواب بضرورة محاسبة الحكومة ، وتابع قائلا: "أرجوكم استخدموا أدواتكم الرقابية في البرلمان لمحاسبة الحكومة".

وكان النائب النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، انتقد كلمة المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس هيئة التنمية الصناعية بشأن عدم طرح رؤى وافكار جديدة خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة بالحوار الوطنى، اليوم، وأنه لم يلمس أفكار جديدة خلال المناقشات.

وتابع البرلسى، :" ممثل الحكومة لا يجوز له أن يتحدث بهذه الطريقة، خاصة أن الحكومة هنا من أجل أن تسمع بعد أن فشلت في حل كل المشاكل التي تم التطرق لها بجلسة اليوم، ومن ثم على ممثل الحكومة ان يراجع تصريحاته ويشارك الحضور بحلول وليس الحديث بهذه الطريقة.

وعقب الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى بما سبق ذكره فى الأعلى.