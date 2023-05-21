حصاد الوزارات.. تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات

محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

شكاوى من صعوبة الجبر لإعدادية الجيزة.. والتعليم: فى مستوى الطالب المتوسط

تعليم الجيزة: 98.4% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم ولم ترد شكاوى