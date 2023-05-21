حصاد الوزارات.. تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
شكاوى من صعوبة الجبر لإعدادية الجيزة.. والتعليم: فى مستوى الطالب المتوسط
الصحة: توعية 2484 من المواطنين ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بـ16 محافظة
مؤتمر صحفى بحضور 5 وزراء لعرض مشروعات الطاقة الشمسية من شرم الشيخ غدا
تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور 26 يوليو.. إنفو جراف
التعليم تبدأ اليوم تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات
تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات الغش و"المديريات" تحقق
تعليم الجيزة: 98.4% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم ولم ترد شكاوى
التعليم العالى: ارتفاع ترتيب مصر فى الإنفاق على البحث العلمى للمركز 35 عالميا
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