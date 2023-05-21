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حصاد الوزارات.. تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات

الأحد، 21 مايو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

شكاوى من صعوبة الجبر لإعدادية الجيزة.. والتعليم: فى مستوى الطالب المتوسط

الصحة: توعية 2484 من المواطنين ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بـ16 محافظة
مؤتمر صحفى بحضور 5 وزراء لعرض مشروعات الطاقة الشمسية من شرم الشيخ غدا

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور 26 يوليو.. إنفو جراف

تعليم الجيزة: 98.4% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم ولم ترد شكاوى


التربية والتعليم

الثانوية العامة

ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة

تسليم ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

اخبار مصر



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