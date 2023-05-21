اليوم السابع
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التموين: ضبط 641 طن قمح محلى قبل تهريبها للسوق السوداء

الأحد، 21 مايو 2023 01:15 م
التموين: ضبط 641 طن قمح محلى قبل تهريبها للسوق السوداء ضبط قمح محلى قبل تهريبة للسوق السوداء
كتب مدحت وهبة

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تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديرية تموين الدقهلية حول جهودها لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها في الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية.
 
وأكد سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة أنه تم ضبط 601 طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد بأن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب ذلك.
 
وفى محافظة بنى سويف أكد وصفى عبد الله مدير مديرية تموين بنى سويف أنه تم ضبط 30 طن قمح مهرب قبل استخدامه في الأغراض غير المخصصة للاستخدام.
 
وفى محافظة كفر الشيخ، أكد عماد حبيب مدير مديرية تموين كفر الشيخ أنه تم ضبط 10 أطنان قمح محلى قبل استخدامه في الأغراض غير المخصصة للاستخدام.
 
وفى محافظة الغربية، أكد محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين بالمحافظة ضبط 42 طن قمح محلى مهرب، وأكد أن القمح المضبوط تم إيداعه في الصوامع وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.
 
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط أي اقماح محلية لضبطها و أن من يخالف القرارات الوزارية في هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى في المزارع السمكية الاعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونية لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.
 
 
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