اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شكاوى من صعوبة الجبر لإعدادية الجيزة.. والتعليم: فى مستوى الطالب المتوسط

الأحد، 21 مايو 2023 11:49 ص
شكاوى من صعوبة الجبر لإعدادية الجيزة.. والتعليم: فى مستوى الطالب المتوسط امتحانات الشهادة الإعدادية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شكا أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من صعوبة امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية لنهاية العام، مؤكدين أن الأسئلة طويلة والامتحان ثقيل وبه جزئيات كثيرة ومستوى الأسئلة صعب، مطالبين بمراعاة صعوبة الأسئلة عند تصحيح الامتحان.
 
 
من جانبه، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
 
وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما أعلن الدكتور رضا حجازى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.
وجاءت القرارات كالتالي:
 
- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.
 
- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.
 
- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الصف الثالث الاعدادي عربى

امتحانات الصف الثالث الاعدادي تجريبى

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

اليوم السابع بلس

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 محافظة القليوبية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 عربي

pdfامتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني تجريبى

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي



الموضوعات المتعلقة

محافظ قنا يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

الأحد، 21 مايو 2023 11:35 ص

تعليم الوادى الجديد: ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة دون شكاوى

الأحد، 21 مايو 2023 11:33 ص

انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية لليوم الثانى

الأحد، 21 مايو 2023 10:17 ص

مدير تعليم المنوفية يتابع امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية

الأحد، 21 مايو 2023 10:13 ص

التعليم تشدد على ضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

الأحد، 21 مايو 2023 10:00 ص

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يبدأون امتحان مادة الجبر

الأحد، 21 مايو 2023 09:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة