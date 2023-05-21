الصحة: توعية 2484 من المواطنين ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بـ16 محافظة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقد 52 ندوة تثقيفية لطلبة المعاهد الفنية الصحية، ومدارس التمريض، بالإضافة إلى المترددين على عيادات فحص المقبلين على الزواج، وذلك بـ16 محافظة، خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الندوات التثقيفية، تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتهدف إلى تصحيح المفاهيم عن الأسرة المصرية في المحافظات المستهدفة والتي شملت (دمياط، الشرقية، بني سويف، القليوبية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الفيوم، الغربية، الوادي الجديد، قنا، الجيزة)، مشيرا إلى أن هذه الندوات استفاد منها 2484 من طلبة المعاهد الفنية والمترددين على عيادات فحص المقبلين على الزواج.

وأضاف عبدالغفار أن هذه الندوات تسعى إلى رفع مستوى المعرفة حول قيم الأسرة الصحيحة، وتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى تعديل اتجاهات وسلوك المشاركين، وتنمية مهاراتهم في الحوار الفعال، مشيراً إلى التنسيق والتعاون مع الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة.

وأشارت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الندوات تناولت التعريف بالسن المناسب للزواج وأضرار الزواج المبكر، وكيفية بناء شخصية الفرد، وكيفية اختيار الشريك المناسب، والتربية والتنشئة الإيجابية للأبناء، وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وأضرار ختان الإناث، وأهمية اتباع سلوكيات التغذية السليمة.

ومن جانبها، نوهت الأستاذة أمل فوزى مدير الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، إلى مشاركة الأخصائيين الاجتماعيين بالمعاهد الفنية الصحية ومدارس التمريض، والمستشفيات والمراكز الطبية، في إعداد المواد التوعوية، إلى جانب دورهم في تنفيذ الاستبيانات الصحية، وتقديم الدعم الاجتماعي للمرضى.