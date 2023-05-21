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مؤتمر صحفى بحضور 5 وزراء لعرض مشروعات الطاقة الشمسية من شرم الشيخ غدا

الأحد، 21 مايو 2023 09:55 ص
مؤتمر صحفى بحضور 5 وزراء لعرض مشروعات الطاقة الشمسية من شرم الشيخ غدا الطاقة الشمسية
‏كتبت منال العيسوى

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تستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غدا الإثنين فعاليات مؤتمر صحفى  لعرض مشروعات الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات تتعدى 40 ميجاوات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزراء الكهرباء، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، ومحافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتي - الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، باحد فنادق شرم.

وخلال عام 2022 تم الانتهاء من المخططات لـ27 محافظة، سواء عقود التشغيل مع القطاع الخاص لعمليات الجمع والنقل والتدوير، والتخطيطى والتنظيمى والرقابى لعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها الـ4 من مخلفات البناء والهدم ومخلفات البلدية والمخلفات الخطرة، والالكترونية والطبية، والمخلفات الزراعية، والمخلفات البلدية.

وتم العمل كذلك على إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 قرشا لكل كيلو وات، وبدء ترخيص الشركات العاملة فى منظومة المخلفات، وسيتم إدخال استثمارات لحوالى 8 مناطق فى الجمهورية، كمرحلة أولى كل مستثمر تبدأ بمنطقة أبو رواش، ويتلخص دور الوزارة فى اختيار التكنولوجيا، شكل العقد، تقييم العقد، توصيل المستثمر للمحافظة، التأكد من قيامه بإمضاء العقد و حل أى مشكلة قد تواجهه.

وفيما يخص منظومة الهدم والبناء، تم الانتهاء من المخطط الخاص بها وعرضها على رئيس الجمهورية، وعمل أول نموذج لأول تكنولوجيا للكسارات لتحويل مخلفات البناء والهدم إلى منتجات.

كما تم العمل على منظومة المخلفات الزراعية، ومنها منظومة قش الأرز من خلال تدويره وتحويله إلى سماد وأعلاف مما أثمرت هذا العام عن تجنب أكثر من 16 ألف طن انبعاثات، وتمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ، كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) من التفتيش على عدد ٢١٠٢ منشأة صناعية حتى تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتم رصد ٣٣٥ منشأة مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وذلك بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وفيما يخص المخلفات الإلكترونية فهناك 18 مصنعا تم إصدار ترخيص رسمى لهم من الوزارة لتدوير المخلفات الالكترونية، فبعد أن شهد السوق قبل 2018 وجود شركة واحدة رسمية تعمل في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، تحول العديد فى القطاع غير الرسمى بعد توفيق أوضاعهم لإنشاء مصانع في هذا المجال.


المخلفات

الطاقة

الطاقة الشمسية

الأمم المتحدة

مشروعات الطاقه

اليوم السابع بلس

تصدير الطاقة النظيفة

تصدير الطاقة الشمسية



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