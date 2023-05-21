تعليم الجيزة: 98.4% نسبة حضور امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم ولم ترد شكاوى

كتبت - مرام محمد

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان مدارس هدى شعراوي الإعدادية بنات، ومدرسة بدر الإعدادية بنين التابعة لإدارة الدقي التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة هالة كمال.

كما تابع وكيل الوزارة لجان مدارس الأورمان الإعدادية بنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وذلك بحضور الأستاذة حنان موسى مدير عام الإدارة، حيث أدى اليوم طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان في مادة الإحصاء والجبر.

وأثناء زيارته أثنى وكيل الوزارة على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

واطمأن وكيل الوزارة من أبنائه الطلاب والطالبات خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي. مؤكدا على توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان.

وبعد جولته التفقدية تابع سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة، وذلك من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي) وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 190743 طالب وطالبة بنسبة حضور 98,4%.

وأكد مدير المديرية أنه لم ترد أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.