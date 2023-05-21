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تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات الغش و"المديريات" تحقق

الأحد، 21 مايو 2023 09:02 ص
تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على جروبات الغش و"المديريات" تحقق امتحانات - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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شهدت جروبات الغش تداول أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية، حيث نشرت جروبات الغش أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، إضافة إلى بعض أسئلة امتحان طلبة الثانوى العام، فيما أكدت المديريات التعليمية أنه جار تتبع الأسئلة المتداولة 
 
وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما أعلن الدكتور رضا حجازى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.
 
وجاءت القرارات كالتالي:
 
- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023 / 2024، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.
 
- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.
 
- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.
 

 


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