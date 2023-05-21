اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

النقل: الانتهاء من صيانة وترميم كوبرى الوراق خلال شهر ضمن توسعة الدائرى

الأحد، 21 مايو 2023 02:00 م
النقل: الانتهاء من صيانة وترميم كوبرى الوراق خلال شهر ضمن توسعة الدائرى وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلامياً بشأن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تكسير خرسانات البلاطات السفلية لبعض بواكي كوبري الوراق القديم أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وظهور حديد التسليح.

وأوضحت وزارة النقل ، الحقائق التالية :

يقع الكوبري بتقاطع الطريق الدائري مع طريق (طناش – الوراق ) ويصل خلوص الرأس إلى 4.60 متر مما يؤدي إلى اصطدام مركبات النقل ببلاطة الكوبري السفلية

تم دراسة الحالة الإنشائية من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل معاينة واعداد تقرير لصيانة وترميم الكوبري منذ فترة.

جار الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة من خلال شركة النيل العامة لإنشاء والطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل ومخطط نهو جميع الأعمال خلال شهر من تاريخه.

جاري تركيب محددات ارتفاع مؤقتة قبل مداخل الكوبري في الاتجاهين بالخلوص المتاح على ان يتم تثبيته بشكل نهائي بعد الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

جاري التنسيق مع محافظة الجيزة لسرعة نقل المرافق وضبط مناسيب الطريق السطحي اسفل الكوبري بما يحقق الخلوص المطلوب لمرور الشاحنات.

مخطط توسعة وتطوير الكوبري القائم بالاتجاهين ضمن تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكوبري.


الطريق الدائري

تطوير الدائري

النقل

الطرق والكباري

توسعة الدائري

كوبري الوراق



الموضوعات المتعلقة

وزارة النقل تنشر أحدث تصوير للمرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

السبت، 20 مايو 2023 03:41 م

وزارة النقل تقدم تسهيلات للعائدين من السودان.. توفير خطوط نقل من الموانئ والمعابر للقاهرة بدون رسوم لغير القادرين.. تشغيل 5 رحلات قطارات إضافية من أسوان للقاهرة وأتوبيسات لمحطة عدلى منصور التبادلية.. صور

الخميس، 18 مايو 2023 05:00 م

وزارة النقل تنشر أحدث تصوير لتنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:30 م

وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين لعربات السكك الحديدية والمترو والقطار الكهربائى

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:21 م

وزير النقل: توريد أول قطار بشبكة القطار السريع نوفمبر 2023

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة