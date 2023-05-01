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أخبار 24 ساعة..مدة الدراسة بالطب 5 سنوات وعامين تدريبا إجباريا

الإثنين، 01 مايو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..مدة الدراسة بالطب 5 سنوات وعامين تدريبا إجباريا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمود طه حسين

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أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 

 

 

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