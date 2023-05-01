أخبار 24 ساعة..مدة الدراسة بالطب 5 سنوات وعامين تدريبا إجباريا

أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
تعليم الجيزة توجه تعليمات للإدارات استعدادا للامتحانات: "التصحيح أولا بأول"
وزير التعليم العالي: أهمية ربط المُخرجات البحثية بالصناعة وتوجيه الأبحاث لتنمية الاقتصاد
نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ تشطيبات منشآت مشروع إسكان الديسمى.. صور
وزير النقل: نسعى لتصنيع وسائل مواصلات محليا لتقليل الاستيراد
وزير النقل: 31 مليون دولار تكلفة المركب الواحد الجارى تصنيعه لمصر
الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية حتى انتهاء شهر مايو
5 سنوات بالطب و2 تدريبا إجباريا.. تفاصيل موافقة الأعلى للجامعات على تعديل القانون
وزير التعليم: المدارس الفنية قادرة على تقديم منتجات عالية الجودة بأيدى طلابها
أمين الفتوى لـ"قناة الناس": الفتوى تتغير طبقا لمصلحة المجتمع والناس.. فيديو
النقل: تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب أعداد العائدين من السودان
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