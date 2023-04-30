تعليم الجيزة توجه تعليمات للإدارات استعدادا للامتحانات: "التصحيح أولا بأول"

كتبت - مرام محمد

عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، اجتماعا مع مديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وبدور المتولي إسماعيل مدير عام الشؤون المالية، وسحر مصطفى مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، والمستشار بدوي علام رئيس مجلس أمناء الجيزة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه مدير المديرية خلال الاجتماع عدة تعليمات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك على النحو التالي:

أولا: تعليمات خاصة بمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية وتشمل ما يلى:

-الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات في الإدارات والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

-التنبيه بضرورة المتابعة اليومية للجان ومواجهة أية مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأية مشكلات والتواصل مع قطاعات المرافق وتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة يومية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

-التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث توفير الأمن - السلامة - الراحة - التهوية المناسبة والإضاءة بحيث تكون كافية.

-التعامل بحرص شديد مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة وكفايتها لجميع نوعيات الطلاب وخصوصا طلاب ( الدمج - واللغات ) بحضور الموجه المقيم.

-مخاطبة مراكز الشرطة لتوفير التأمين للجان وخاصة اللجان التي يتواجد بها طلاب المنازل والفصل بين الطلاب النظاميين وطلاب المنازل عند الانصراف لعدم حدوث مشاكل.

-متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها والحرص على سلامة أوراق الإجابة والتوجه بها على وجه السرعة إلى لجان النظام والمراقبة والتأكد من وجود أوراق الإجابة داخل مظاريف محكمة الغلق.

-توفير أماكن مناسبة للجان تقدير الدرجات والتأكد من توافر المقاعد والإضاءة اللازم والتهوية وتواجد فرد أمن بالبوابة الخارجية للتاكد من شخصية مقدري الدرجات لعدم اندساس أحد داخل مقار لجان تقدير الدرجات ووضع تعليمات واضحة داخل اللجان بعدم استخدام التليفون المحمول ولا يسمح بدخول مقار لجان تقدير الدرجات إلا للسادة الموجهين ومقدرى الدرجات وعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية خاصة بأعمال تقدير الدرجات أو النسب.

-متابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى المديرية أولا بأول والانتهاء من أعمال التقدير في الموعد المتفق عليه.

-تنفيذ خطة يومية لزيادة مقار لجان الامتحانات ومواجهة أية مشكلات تتواجد داخل اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من الملاحظين والمراقبين والتعامل بكل حزم مع أي خروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى.

-عقد اجتماع يضم "رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات ورؤساء اللجان وموجهي المواد" وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التي تضمن سلاسة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بمظهر مشرف.

-التعاون مع الموجهين المقيمين لمواجهة أية مشكلات قد تحدث وإعداد إحصائيات إعداد الطلاب والغياب وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بشكل فوري.

-تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم.

-التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.

ثانيا: تعليمات خاصة بمتابعة أعمال امتحانات النقل، وتشمل الآتى:

-نبذ الخلافات الشخصية بين الجميع ليسود جو الإخاء والتعاون بين الجميع.

-متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية.

-متابعة التصحيح أولا بأول والتأكد أنه يتم بانضباط.

-يتم إعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي وسوف يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق.

-التأكد من رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة في أعمال التصحيح.

-على جميع الموجهين الانتهاء من نسبة 5% و 10% في اليوم التالي لأعمال التصحيح.

-التأكد يوميا من رفع الامتحانات الأول والثاني على المنصة مع التأكيد على الموجهين بالتأكد من الصف الدراسي واسم المدرسة.

-يتم وضع امتحانات إدارتي (أكتوبر وحدائق أكتوبر) من توجيه إدارة أكتوبر ويتم رفعه على المنصة بمعرفة تطوير إدارة أكتوبر.

-مراجعة أعمال الصيانة والوصلات الكهربائية للتأكد من النظافة ومخاطبة الأحياء برفع الإشغالات.

ثالثا: تعليمات عامة، وتشمل الآتى:

-إعلان الجدول في مكان ظاهر بمقار اللجان.

-مسموح للطلاب استخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء فقط في الإجابة.

-على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يقوم بتدوين الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات بها.

-على الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطبع حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

-عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

-عدم شطب الإجابات وطمسها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

-عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة.

-إعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقا لأرقام الجلوس.

-عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

-عدم السماح لأي طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان.

-في حاله حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقا للقرار الوزاري رقم 313/2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل.

-عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر.

-يتم تشديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الاحتفاظ بأوراق الأسئلة وأعمال التقدير.

-مراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربائية والتحقق من صلاحيتها.

-منع التدخين نهائيا داخل مقار اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقا للقرار الوزاري 121 لسنة 2001.

-متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

-التنبيه على المقدرين الدقة والسرعة في التصحيح.

-لا يجوز إعطاء أجهزة الإعلام أو أي جهة خارجية أية تصريحات أو أرقام أو نسب أو مواعيد خاصة بأعمال الامتحانات أو النتيجة إلا بعد الرجوع إلى مدير المديرية.

-عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو أي كتب أو مذكرات.

-عدم ارتكاب أية مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاص بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

-يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحان يوميا عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفيا ومعبرا عن الواقع.

-فى حال وجود أمر طارئ يستدعي تدخل المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.