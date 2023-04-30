اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أبريل 2023 05:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأعلى للجامعات يوافق على سنة التدريب الإجباري "الامتياز" للصيادلة

الأحد، 30 أبريل 2023 05:22 م
الأعلى للجامعات يوافق على سنة التدريب الإجباري "الامتياز" للصيادلة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق المجلس الأعلى للجامعات اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بعدد سنوات الدراسة بكلية الصيدلة، واستبدال المادة بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي Pharm D) خمس سنوات دراسية يعقُبها سنة للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".
 
كما وافق المجلس على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".
 
وافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي سيتم تنفيذه لأول مرة، بعد نهاية العام الدراسي القادم 2023/2024.
 
وافق المجلس أيضًا على إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء التوجه إلى زيادة فترة التدريب الميداني في مدارس التعليم الأساسي؛ لتزويد الطلاب بالجدارات اللازم توافرها فيهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
 
وافق المجلس على التحاق طلاب الجامعات الحكومية - الذين استنفذوا مرات الرسوب - بالجامعات التكنولوجية، وكذلك التحويل من جامعة حكومية لجامعة تكنولوجية، مع الالتزام بالضوابط والقواعد ذات الصلة لضمان الجدية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.
 
 

المجلس الأعلى للجامعات

قرارات المجلس الاعلى للجامعات

اخبار مصر

سنة التدريب الإجباري الامتياز للصيادلة



الموضوعات المتعلقة

بروتوكولات تعاون بين جامعة أسيوط والمؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية

الأحد، 30 أبريل 2023 02:48 م

غدا.. آخر موعد للتقدم بمسابقة جامعة القاهرة "مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية"

الأحد، 30 أبريل 2023 02:00 م

التعليم العالى: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا موّلت أكثر من 300 مشروع بحثي بالصعيد

الأحد، 30 أبريل 2023 01:54 م

وزير التعليم العالي يفتتح قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط

الأحد، 30 أبريل 2023 01:13 م

إجراءات عاجلة لتوفير جميع الأدوية لمنسوبى جامعة القاهرة في اجتماع مجلس الجامعة

الأحد، 30 أبريل 2023 01:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة