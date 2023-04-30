نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ تشطيبات منشآت مشروع إسكان الديسمى.. صور

كتبت - مرام محمد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي أطفيح والصف، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت الجولة تفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني صالح؛ وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبي لمحطتي الصرف الصحي، تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالي القرية.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركزي أطفيح والصف بتفقد مشروع إسكان الديسمي لمتضرري السيول بقرية الودي بمركز الصف.

وشدد نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية للمنشآت الخدمية والمرافق داخل مشروع الإسكان.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، والمهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، والمهندس أنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس عادل شلبي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس أحمد ذكي رئيس قطاع محطات المعالجة بشركة مياه الجيزة، ومسؤولي شركات الكهرباء والغاز والشركات المنفذة للأعمال.