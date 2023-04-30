اليوم السابع
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وزير النقل: نسعى لتصنيع وسائل مواصلات محليا لتقليل الاستيراد

الأحد، 30 أبريل 2023 05:18 م
وزير النقل: نسعى لتصنيع وسائل مواصلات محليا لتقليل الاستيراد كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل: شراء المعدات مثل القطارات والمترو والسفن وغيرها لن يستمر، ويتم العمل لبدء الصناعة المحلية لكل وسائل النقل، وذلك من أجل منع الاستيراد، ثم البدء في التصدير، وبدأنا الآن فى قطاع السكك الحديدية، وكذلك المترو، والنقل البحرى، وسنعتمد على شركاء فى بناء السفن فى مصر، وكل المراكب القادمة سيتم تصنيعها فى مصر. 
 
وأضاف وزير النقل خلال المؤتمر المنعقد الآن بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: ننشئ الآن ترسانة فى السويس بالتعاون مع شركة قناة السويس والقطاع الخاص المصرى، لتصنيع السفن. 
 
وأوضح الوزير، أنه تم توقيع عقد انشاء 2 مركب مع الجانب الكورى، مشيرا إلى أن اول مركب ستصل بعد 24 شهر تقريبا، والمركب الثانية 36 شهر من الان، وتكلفة المركب الواحدة 31 مليون دولار، والحمولة 14 الف طن، سيتم المشاركة فى التصنيع.
 
ومن جانبه أكد رئيس الشركة الكورية المصنعة للمراكب المصرية، أن الشركة تسعى لتسليم المركب الأول فى شهر 2، والاخر فى شهر 4 عام 2025، مشيرا إلى أن مصر تعتبر شريك استراتيجي فى التصنيع.
 
 

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