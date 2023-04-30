اليوم السابع
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النقل: تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب أعداد العائدين من السودان

الأحد، 30 أبريل 2023 06:11 م
النقل: تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب أعداد العائدين من السودان رحلات العائدين من السودان
كتب سيد الخلفاوى

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وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية (3 قطارات )، وذلك فى إطار تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات و سبل الراحة للعائدين من السودان، ونظراً لوجود كثافة ركاب يومياً بمحطة أسوان.
 
وجاءت بيانات القطارات كالآتى :
1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا ويصل القاهرة الساعة ٨:١٥ صباحا.
2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا . 
3- تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساءا ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا . 
4- تشغيل قطار ١٩٤٠ مخصوص أسباني القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09.50مساءاً ويصل أسوان الساعة ١٠:٠٥ صباحاً .
5- تشغيل قطار ١٩٣٨ مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساءا ويصل أسوان الساعة ١٢:٠٠ ظهرا .
وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك.
 
 
 
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