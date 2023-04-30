النقل: تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب أعداد العائدين من السودان

كتب سيد الخلفاوى

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية (3 قطارات )، وذلك فى إطار تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات و سبل الراحة للعائدين من السودان، ونظراً لوجود كثافة ركاب يومياً بمحطة أسوان.

وجاءت بيانات القطارات كالآتى :

1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا ويصل القاهرة الساعة ٨:١٥ صباحا.

2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا .

3- تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساءا ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا .

4- تشغيل قطار ١٩٤٠ مخصوص أسباني القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09.50مساءاً ويصل أسوان الساعة ١٠:٠٥ صباحاً .

5- تشغيل قطار ١٩٣٨ مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساءا ويصل أسوان الساعة ١٢:٠٠ ظهرا .

وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك.