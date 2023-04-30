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5 سنوات بالطب و2 تدريبا إجباريا.. تفاصيل موافقة الأعلى للجامعات على تعديل القانون

الأحد، 30 أبريل 2023 08:27 م
5 سنوات بالطب و2 تدريبا إجباريا.. تفاصيل موافقة الأعلى للجامعات على تعديل القانون الدكتور أيمن عاشور وزير اتلعليم العالى
كتب محمد صبحى

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وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".
 
كما وافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي سيتم تنفيذه لأول مرة، بعد نهاية العام الدراسي القادم 2023/2024.
 
وافق المجلس أيضًا على إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء التوجه إلى زيادة فترة التدريب الميداني في مدارس التعليم الأساسي؛ لتزويد الطلاب بالجدارات اللازم توافرها فيهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
 
 

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