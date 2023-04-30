وزير النقل: 31 مليون دولار تكلفة المركب الواحد الجارى تصنيعه لمصر

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المحور الثانى الأسطول الذى سوف ينقل البضائع، وأن الأسطول كان قد بدأ أن يتآكل ولكن سوف يعود كما كان عليه وأفضل.

وأكد وزير النقل أن الوزارة سوف تشترى مركبين بضائع عامة من كوريا الجنوبية، وان سوف يتم تزويد شركتنا بالمعدات ونسعى لشراء 4 مراكب اخرى بالإضافة إلى الاثنين ليصبح العدد 6 ويوجد مركبين لدى شركة القاهرة للعبارات يصبح الإجمالى 8 مراكب نستطيع أن نرتقى بالشركة .

وعن تكلفة المركبين، قال وزير النقل أن المركب الواحد تبلغ تكلفته31 مليون دولار وحمولتها 14 الف طن.

جاء ذلك خلال توقيع عقود بناء عدد 2 سفينة تجارية متعددة الأغراض لصالح وزارة النقل وذلك بالتعاون مع الجانب الكورى الجنوبي، بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى وترسانة البناء الكورية .

حضر التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وكل من رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة موانىء البحر الأحمر،ورئيس شركة القاهرة للعبارات وقيادات شركة ترسانة ديسون dae sun الكورية الجنوبية وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد .