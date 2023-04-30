الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. إجراء الفحص الطبي لـ176 ألفا من راغبي الزواج خلال شهرين الأحد، 30 أبريل 2023 12:03 ص وزارة الصحة كتب سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أخبار 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: الصحة: إجراء الفحص الطبي لـ176 ألفا من راغبي الزواج خلال شهرين التعليم تستعرض جهود التوسع وإنشاء المدارس بمحافظة شمال سيناء.. صور التعيين في أقرب محطة.. وظائف جديدة بالخط الثالث للمترو.. تفاصيل السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات اعتبارا من الإثنين المقبل التنمية المحلية تعلن بدء الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي وزيرة الهجرة: الدولة تواصل جهودها على مدار الساعة لإعادة المصريين من السودان دار الإفتاء توضح حقيقة كراهة الزواج فى شهر شوال الخشت: إدراج جامعة القاهرة ضمن الـ25% الأعلى عالميا فى تصنيف سيماجو الدولى كيفية الحصول على استمارة بطاقة رقم قومي من الماكينة مباشرة.. اعرف التفاصيل الصحة: معهد الكبد قدم الخدمات الطبية لـ169 ألف مواطن وأجرى 9 عمليات زراعة كبد 10 معلومات عن ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل وزير التموين: لأول مرة طرح القمح فى البورصة واستيراد 25 ألف طن دواجن وزير التموين: مصادرة القمح المحلى المخلوط بالمستورد وغلق المطاحن المخالفة وزارة الصحة تكشف ضوابط تطعيمات المسافرين للحج والعمرة وزير التموين: استيراد أرز هندي وطرحه بالأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو وزير التعليم يفتتح عددا من المدارس بالشيخ زويد فى شمال سيناء وزير التموين: نستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلى خلال الموسم وزير التموين: نفكر فى استيراد السلع بعملات أخرى بخلاف الدولار وتنويع مصادر الدول التموين: لا إضافة للمواليد على البطاقات سوى للفئات الأكثر احتياجا غدا طقس دافئ نهارا بالقاهرة حار جنوبا والعظمى بالعاصمة 25 درجة مدبولى: وفرنا 653 مليار جنيه للتأمينات.. ونستهدف 202 مليار العام المقبل وزير النقل يتفقد الخط الأول للقطار السريع ويؤكد: يختصر زمن الرحلة أكثر من النصف التضامن تستعد لصرف معاشات شهر مايو الإثنين المقبل الصحة: إجراء فحوص المقبلين على الزواج قبل 6 أشهر من عقد القران التموين: مقترح للحكومة للسماح للمصريين بإدخال الذهب لمصر بدون جمارك وزير الأوقاف للأئمة والقراء الموفدين: تلقينا العديد من رسائل الشكر والإشادة بأدائكم وزارة النقل توقع غدا عقد بناء سفينتين تجاريتين مع الجانب الكورى رضا حجازى: الاهتمام بالجودة التعليمية بمدارس شمال سيناء وإنشاء مدرسة رسمية دولية وزير التموين: منع تصدير السكر للخارج والمخزون يتجاوز 4 أشهر رئيس كهرباء جنوب الدلتا يتفقد سير العمل بمراكز خدمة العملاء.. صور الزراعة تشن حملة بمحافظة الشرقية وتزيل 7 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية اخبار مصر اخبار مصر اليوم اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. 31 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة" فى موازنة 2023-2024 السبت، 29 أبريل 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال الجمعة، 28 أبريل 2023 01:14 ص أخبار × 24 ساعة.. التموين: استلام 150 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن الخميس، 27 أبريل 2023 12:03 ص أخبار × 24 ساعة.. وزارة الخارجية تؤكد إجلاء 1539 مصريًا من السودان حتى الآن الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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