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الصحة: إجراء فحوص المقبلين على الزواج قبل 6 أشهر من عقد القران

السبت، 29 أبريل 2023 01:20 م
الصحة: إجراء فحوص المقبلين على الزواج قبل 6 أشهر من عقد القران وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المقبلين على الزواج، عمل الفحوصات والتحاليل قبل 6 أشهر من عقد القران.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج، والتى تضمنت:- 
 
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج 
2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج .
3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا 
4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل 
 
5-تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين لمعرفة أقرب وحدة صحية
 
6- يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار عن اى معلومة تخص الفحص 
 
 
 

الصحة

المقبلين على الزواج

فحص المقبلين علي الزواج

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