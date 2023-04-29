اليوم السابع
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التضامن تستعد لصرف معاشات شهر مايو الإثنين المقبل

السبت، 29 أبريل 2023 01:00 م
التضامن تستعد لصرف معاشات شهر مايو الإثنين المقبل وزارة التضامن
كتب ــ مدحت وهبة

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات مايو اعتبارا من بعد غد الإثنين المقبل أول الشهر، كما تستمر الوزارة اليوم فى صرف معاشات أبريل  الجاري من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كل الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

على جانب آخر، ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعدد من الإجراءات، حال تعرض العامل للإصابة بسبب العمل.

ووفقا لباب تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات الاجتماعية، يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.

وينص القانون على أن يكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البندين (1،2) من أولا من المادة (2) من هذا القانون.

 

 


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