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وزير التعليم يفتتح عددا من المدارس بالشيخ زويد فى شمال سيناء

السبت، 29 أبريل 2023 12:25 م
وزير التعليم يفتتح عددا من المدارس بالشيخ زويد فى شمال سيناء وزير التعليم يصل شمال سيناء لافتتاح مدارس
كتب محمود طه حسين

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وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة شمال سيناء، وذلك فى إطار الاحتفال بعيدها القومى واحتفالات عيد تحرير سيناء، حيث من المقرر أن يفتتح الوزير عددا من المدارس بمدينة الشيخ زويد.
 
وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله مقر المحافظة في مستهل الزيارة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
يتضمن برنامج الزيارة، افتتاح مدرسة الشلاق الإعدادية، وافتتاح مدرسة المعنية للتعليم الأساسي، وذلك بمدينة الشيخ زويد، بالإضافة الى تفقد المجمع الخدمي للامتحانات، وتفقد المدارس التي تم افتتاحها بالمحافظة ومنها مدرسة المجاهد محمد الغول الرسمية لغات، ومدرسة يوسف الصديق تعليم أساسي.
 
كما يعقد الوزير في ختام الزيارة اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية ومديري العموم والادارات النوعية وموجهي العموم بالمحافظة.

التربية والتعليم

شمال سيناء

العيد القومى لشمال سيناء

اخبار مصر



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