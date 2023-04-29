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وزير التموين: مصادرة القمح المحلى المخلوط بالمستورد وغلق المطاحن المخالفة

السبت، 29 أبريل 2023 11:55 ص
وزير التموين: مصادرة القمح المحلى المخلوط بالمستورد وغلق المطاحن المخالفة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه خلال العام الماضى كان يتم توريد القمح المحلى بشكل إجبارى بمعدل 12 أردبا لكل فدان والعام الجارى يتم التوريد بشكل اختيارى طالما يوجد سعر عادل للقمح المحلى مع الالتزام بضوابط عمليات التوريد دون أى مخالفات تخص القمح المحلى.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى ، أنه يحظر استخدام القمح المحلى خلال موسم التوريد فى المطاحن كما أنه فى حالة استخدام القمح كعلف يعد جريمة ويحاسب عليها وفقا للقانون خاصة أن وزارة التموين طرحت الذرة الصفراء فى البورصة المصرية للسلع لتوفير كعلف لأصحاب مزارع الدواجن، لافتا إلى أن أى سوء لاستخدام السلع الأساسية يعد جريمة ، كما أنه فى حالة خلط القمح المحلى مع القمح المستورد يتم مصادرة الأقماح وغلق المنشآت أو المطاحن المخالفة وتم ضبط مطحن فى البحيرة يتم خلط القمح المحلى بالمستورد وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية وتحقيقات النيابة.

وأشار الوزير إلى أنه يتم توريد القمح المحلى نسبة  نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 سعر 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعر 1450 للأردب و التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.

التموين

توريد القمح المحلى

سعر القمح المحلى

القمح المحلى

القمح المحلى والمستورد



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