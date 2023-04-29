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وزارة الصحة تكشف ضوابط تطعيمات المسافرين للحج والعمرة

السبت، 29 أبريل 2023 12:03 م
وزارة الصحة تكشف ضوابط تطعيمات المسافرين للحج والعمرة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه على الحجاج المصريين قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية) مع تقديم شهادة الـQR Code على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر.
 
قالت وزارة الصحة والسكان إن البعثة الطبية للحج بالوزارة تضم 75 طبيبا موزعين على 30 عيادة بمكة والمدينة،  مشيرة إلى أن العيادات بها كافة التخصصات الطبية.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن إعدادها حزمة هامة من التعليمات الصحية الخاصة بالحجاج وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية. 
 
ومن جانبه، أضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفي فترة الإقامة بالأراضي المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكداً ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.  
 
 
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الصحة

البعثة الطبية للحج

تطعيمات الحجاج

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