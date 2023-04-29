وزير التموين: نفكر فى استيراد السلع بعملات أخرى بخلاف الدولار وتنويع مصادر الدول

كتب ــ مدحت وهبة

أكد الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يجرى التفكير في استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار من أجل تخفيف الضغط على الدولار، وأن هناك صفقة مع الصين بشأن ذلك، قائلا: "لم نصل حتى الآن إلى إعلان ذلك، وإنما الاتفاقيات دائرة" مع أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الاساسية، مشيرا إلى تنويع مصادر استيراد اللحوم بسبب الأزمة في السودان.

وأضاف الوزير، أن قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينة ارتفعت إلى 127 مليار جنيه، وأن قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للإردب، وأن سعر آخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شرائها الوزارة كانت بسعر 293 دولارا للطن وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن، وأن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباريا على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الإردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.



وأكد وزير التموين، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، و أن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة



وشدد الوزير، أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، باجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.



