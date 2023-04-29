اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 08:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعيين في أقرب محطة.. وظائف جديدة بالخط الثالث للمترو.. تفاصيل

السبت، 29 أبريل 2023 07:07 م
التعيين في أقرب محطة.. وظائف جديدة بالخط الثالث للمترو.. تفاصيل الخط الثالث للمترو
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر" عن توافر فرص عمل "أفراد أمن" بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق للذكور فقط، من سن 21 سنة حتى 40 عاما، براتب شهرى يبدأ من 3 آلاف جنيه، حيث يتم التعيين فى محطات مترو "عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات".
 
 
الأوراق المطلوبة "شهادة الميلاد - صورة الرقم القومي - صورة شهادة المؤهل - شهادة الخدمة العسكرية – فيش سارى"، حيث تتميز الوظيفة بوجود تأمينات اجتماعية وبوليصة تأمين على الحياة، ومدة ساعات العمل 10 ساعات، 6 أيام ويوم واحد إجازة، ويتم تسليم يونوفورم مجانا، بالإضافة إلى التدريب المجانى، والحصول على الوظيفة أو الاستعلام بدون رسوم.
 
ويتم التعيين في أقرب محطة مترو من محل السكن بمحطات الخط الثالث للمترو، ويتم التواصل للتعين وتحديد المقابلات الشخصية من خلال خدمة واتس اب، أو التوجهه لمقر الشركه مباشرة في عماره السجل المدني الدور التاسع العباسية.
 
يذكر أن مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة - جمهورية مصر العربية، فاز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والذى يعد شريان حيوي يربط شرق القاهرة بغربها، حيث يضم المشروع أكبر محطة مركزية تبادلية وأكبر ورشة لصيانة قطارات المترو في الشرق الأوسط وأفريقيا.
 
وظائف جديدة بالخط الثالث للمترو
وظائف جديدة بالخط الثالث للمترو
 
 
 

وظائف المترو

وظائف

المترو

الخط الثالث للمترو

مترو الانفاق

فرصة عمل

وظائف امن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

ميناء جرجوب يضاعف خدمات التجارة بين مصر وأوروبا.. المشروع يضم فنادق ومنطقة اقتصادية وصناعية لوجيستية وسكنية.. مدينة سياحية عالمية ومركز اقتصادى على مساحة حوالى 54 كيلو متر.. والمشروع يوفر 30 ألف فرصة عمل

الخميس، 27 أبريل 2023 06:00 م

أكرم القصاص: المشروعات القومية توفر 5 ملايين فرصة عمل للمصريين

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:38 ص

2000 فرصة عمل.. إنشاء أكبر محطة شمسية فى أفريقيا بطاقة 500 ميجاوات بأسوان

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:00 ص

خبراء يحذرون: خسائر إسبانيا من الجفاف ستصل 27 مليار يورو و500 ألف فرصة عمل

الإثنين، 24 أبريل 2023 10:29 ص

اشتراك بالأندية وفرص عمل ضمن الحقوق المكفولة بـ"صندوق تكريم الشهداء وأسرهم"

الأحد، 23 أبريل 2023 08:00 ص

وفرت 18 ألف فرصة عمل فى 2022.. أهم 6 معلومات عن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج

الأحد، 23 أبريل 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة