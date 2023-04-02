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أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تصدر توضيحا بشأن إقامة سرادقات بساحات المساجد

الأحد، 02 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تصدر توضيحا بشأن إقامة سرادقات بساحات المساجد وزارة الأوقاف
إعداد سيد الخلفاوى

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