الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تصدر توضيحا بشأن إقامة سرادقات بساحات المساجد الأحد، 02 أبريل 2023 12:00 ص وزارة الأوقاف إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: - في ختام العشر الأوائل.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الجامع الأزهر الصحة: فحص 4 ملايين و647 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع مستشار وزير التموين: السعر العادل للذهب عيار 21 هو 1900 جنيه وسينخفض قريبا غدا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وشبورة والعظمى فى القاهرة 27 وأسوان 30 درجة الإمام الأكبر يوجه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر وتنظيم إفطار للطلاب المغتربين تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 11 من أيام رمضان المبارك وزير الصحة يعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المصل واللقاح الأوقاف تصدر توضيحا بشأن إقامة سرادقات بساحات المساجد المغلقة أو المفتوحة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه الطرق والكبارى: غلق كوبرى بركة السبع بعد اصطدام شاحنة وحدوث تلفيات.. صور شيخ الأزهر: الضرب بقصد الإهانة أو الإيذاء لأي إنسان حرام شرعا الأوقاف: افتتاح 41 مسجدًا الجمعة القادم منها 36 مسجدًا جديدًا وتجديدًا و5 مساجد صيانة وتطويرًا "القوى العاملة ": إعادة مستحقات عمال مصريين توفوا بالسعودية القوى العاملة: مفاوضات جماعية تحقق مطالب عمال بمصنع للغزل والنسيج بدمياط الزراعة تنصح بعدم تعطيش القمح خلال هذه الفترة مع منع الرى فى حالة وجود الرياح التعليم توجه المدارس بمتابعة تسجيل الغياب والحضور اليومى للطلاب انتظام صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائى لأصحاب بطاقات التموين الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة فى طب الأسنان لـ728 مواطنا من خلال قوافل مجانية التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 15% التعليم العالي تطلق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023 اخبار مصر اخبار مصر اليوم اخبار مصرية الاوقاف اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 شهور السبت، 01 أبريل 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التموين: ضخ 3 آلاف طن زيت طعام يوميًا ضمن السلع المدعمة الجمعة، 31 مارس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على تمويل إنشاء الخط الأول للقطار السريع الخميس، 30 مارس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التعليم: مدارس التكنولوجيا مجانية وتستهدف التعليم الفنى الأربعاء، 29 مارس 2023 12:04 ص أخبار 24 ساعة.. تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الإعدادى بالمدارس الحكومية الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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