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مستشار وزير التموين: السعر العادل للذهب عيار 21 هو 1900 جنيه وسينخفض قريبا

السبت، 01 أبريل 2023 10:35 ص
مستشار وزير التموين: السعر العادل للذهب عيار 21 هو 1900 جنيه وسينخفض قريبا الذهب
كتب مدحت وهبة

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أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن أسعار الذهب في الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل ،حيث أن هناك عدم استقرار في أسعار المعدن الثمين في الوقت الحالي، مؤكدا ان السعر العادل لجرام الذهب عيار 21  حاليا هو المفترض  1900 جنيه ،ناصحا المواطنين بالتريث في شراء الذهب خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأسعار، متوقعًا حدوث هدوء نسبي وتراجع  في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف فرج  لـ " اليوم السابع " ، أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب في الوقت الحالي كمدخرات وملاذ آمن، وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار، متوقعا تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مثلما حدث في الأسابيع الماضية بعد صعود سعر الذهب ثم الانخفاض مرة أخرى، لافتًا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

ويحظر قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.

 

وشهدت أسواق الذهب على مدار الأيام الماضية تذبذب في الأسعار وارتفاع كبير في سعر المعدن الثمين نتيجة إقبال الكثير من المواطنين على شراء الذهب كمدخرات وملاذ آمن وعلى الرغم من هبوط السعر العالمي للذهب إلى 1950 دولار للأونصة ، الا ان أسعار الذهب في الأسواق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار الساعات الماضية نتيجة زيادة معدلات الإقبال على شراء المعدن الثمين .

 

 


أسعار الذهب اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

سعر الذهب عيار 21

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