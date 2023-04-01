اليوم السابع
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النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه

السبت، 01 أبريل 2023 02:12 م
النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه تحذيرات من السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات. 
 
 
ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. 

النقل

السكة الحديد

عبور مزلقانات السكة الحديد

قطارات السكة



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