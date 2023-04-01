اليوم السابع
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الإمام الأكبر يوجه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر وتنظيم إفطار للطلاب المغتربين

السبت، 01 أبريل 2023 02:40 م
الإمام الأكبر يوجه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر وتنظيم إفطار للطلاب المغتربين الجامع الأزهر
كتب لؤى على

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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بإضافة 1000 وجبة إفطار للطلاب الوافدين فى الجامع الأزهر، ليصل عدد الوجبات إلى 5000 وجبة يوميًّا، بدلا من 4000 وجبة، بإجمالي 140 ألف وجبة خلال شهر رمضان بدلًا من 120 ألف وجبة.
 
وكان فضيلته قد وجَّه جامعة الأزهر بتنظيم إفطار جماعي لطلاب الجامعة المغتربين غير المقيمين بالمدن الجامعية ابتداء من اليوم السبت؛ وذلك تيسيرًا عليهم حتى يتمكنوا من التفرغ للمذاكرة قبل امتحانات منتصف الفصل (ميد ترم) للفصل الدراسي الثاني، التي ستبدأ في عدد من الكليات خلال الأيام القادمة.
 
وأتمت جامعة الأزهر تجهيزاتها لمائدة الإفطار الجماعي في الحرم الجامعي بمدينة نصر لاستقبال الطلاب المغتربين غير المقيمين في المدينة الجامعية اليوم السبت، ويتعين على الراغبين في حضور الإفطار من الطلاب تسجيل أسمائهم والتنسيق مع السادة أعضاء هيئة التدريس من  منسقي الأنشطة الطلابية (منسق طلاب من أجل مصر) بالكليات.
 
ويحرص الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعاية طلابه من المصريين والوافدين من أكثر مئة دولة، والتيسير عليهم، وينظم الأزهر برامج علمية ودعوية متنوعة ومكثفة خلال شهر رمضان من خلال هيئاته المختلفة لإحياء الأجواء الرمضانية المميزة وروحانيات الشهر الكريم ونشر الفكر والمنهج الأزهري المعتدل.
 
 

شيخ الازهر

الجامع الازهر

وجبات الجامع الازهر

افطار



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