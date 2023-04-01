الأوقاف: افتتاح 41 مسجدًا الجمعة القادم منها 36 مسجدًا جديدًا وتجديدًا و5 مساجد صيانة وتطويرًا

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 41 ) مسجدًا يوم الجمعة 7 / 4 / 2023م، منها ( 36 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1053 ) مسجدًا، منها ( 857 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 196 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي: