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التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 15%

السبت، 01 أبريل 2023 01:00 م
التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 15% صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلي.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التي يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".
 
ووجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".
 
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023. 

التأمينات

زيادة صرف المعاشات

زيادة المعاشات

موعد صرف زيادة المعاشات

زيادة المعاش

إجراءات صرف المعاشات



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